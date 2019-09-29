شكرا لقرائتكم سانشيز يسجل ويُطرد في فوز إنتر على سامبدوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل أليكسيس سانشيز هدفا وتعرض للطرد في مشاركته الأولى بالتشكيلة الأساسية مع إنتر ميلان ليفوز 3-1 على سامبدوريا ويحتفظ بسجله المثالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وسدد ستيفانو سينسي كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى في الدقيقة 20 قبل أن يضيف سانشيز، المنضم من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، الهدف الثاني بعد دقيقتين.

وانقلبت المباراة رأسا على عقب بعد دقيقة واحدة من الشوط الثاني عندما تلقى سانشيز البطاقة الصفراء الثانية بداعي التحايل وقلص ياكوب يانكتو الفارق لأصحاب الأرض قبل 35 دقيقة من النهاية. لكن روبرتو غاليارديني حسم فوز إنتر ليبدأ الموسم بستة انتصارات متتالية في الدوري لأول مرة منذ موسم 1966-1967 وللمرة الثانية فقط في تاريخ النادي.

وحافظ الفوز على تقدم إنتر بفارق نقطتين عن يوفنتوس في صدارة المسابقة قبل مواجهة العملاقين في سان سيرو يوم الأحد المقبل بينما يتذيل سامبدوريا الترتيب برصيد ثلاث نقاط من أول ست مباريات.