الفيصلي يستعيد المركز الثاني والحزم إلى المركز السابع









اسماء السيد - استعاد الفيصلي المركز الثاني بفوزه على العدالة 3-1 السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان العدالة هو البادئ بالتسجيل عن طريق عبدالله اليوسف (33)، ولكن الفيصلي انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثية بواسطة البرازيلي إيغور روسي (47) ومواطنيه ويليام ألفيس (88) ولويس غوستافو (90+3).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 11 نقطة، بينما تراجع العدالة للمركز السادس برصيد سبع نقاط.

وسيطر الفيصلي على مجريات الشوط الأول وكان قريبا من التسجيل بتسديدة للويس غوستافو مرت بجانب القائم (3)، قبل أن يتألق الحارس محمد المقهوي بتصديه لكرة لويس غوستافو وتحويلها الى ركنية بصعوبة (23).

وعلى عكس مجريات اللعب، نجح العدالة في التقدم من ركلة حرة نفذها عبدالله اليوسف على يمين مصطفى ملائكة (33).

وكاد الفيصلي أن يدرك التعادل قبل نهاية هذا الشوط ولكن كرة ويليام ألفيس مرت بجانب القائم (45).

ونجح الفيصلي في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني إثر ركلة ركنية طار لها إيغور روسي برأسه على يمين محمد المقهوي (47).

وحصل الفيصلي على ركلة جزاء انبرى لها غوستافو بجانب القائم (54)، ثم لاحت فرصة للعدالة ولكن كرة الملغاشي كاروليس اندريا مرت بجانب القائم (77).

ومنح ألفيس التقدم للفيصلي بضربة رأسية اثر ركلة ركنية (88)، وأضاف لويس غوستافو الثالث بتسديدة قوية (90+3).

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وصعد الحزم الى المركز السابع بفوزه الكبير على ضمك برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها السويدي كارلوس ستراندبرغ (4 و69) وحسن الحبيب (38) ويوسف محمد (78) رافعا رصيده إلى 7 نقاط في حين تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط.

وكسب الرائد أول ثلاث نقاط إثر فوزه على الفيحاء بهدفين نظيفين سجلهما الكولومبي ماركو بيريز (20) واحمد الزين (60).

ورفع الرائد رصيده إلى أربع نقاط مع مباراة مؤجلة أمام التعاون، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 6 نقاط.

ملخص مباراة الفيصلي والعدالة:

أهداف مباراة الرائد والفيحاء:

أهداف مباراة الحزم وضمك: