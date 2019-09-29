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تعادل مثير بين المقاولون العرب وسموحة في الدوري المصري

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اسماء السيد - اقتنص  المقاولون العرب تعادلا مثيرا من ضيفه سموحة 2-2 السبت بملعب المقاولون العرب في المرحلة الثانية من لكرة القدم.

وافتتح محمود عزت التسجيل لسموحة في الدقيقة 31، وعادل طاهر محمد طاهر النتيجة للمقاولون في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ثم منح حسام حسن التقدم لسموحة مجددا في الدقيقة 79، قبل أن يدرك التونسي سيف الدين الجزيري التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة الأخيرة.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى أربع نقاط، فيما كسب سموحة النقطة الأولى له هذا الموسم.

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وتعادل إف سي مصر مع ضيفه أسوان سلبا بملعب الكلية الحربية في القاهرة.

ونال الفريقان أول نقطة لهما بمسابقة الدوري هذا الموسم.

ملخص مباراة المقاولون العرب وسموحة:

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