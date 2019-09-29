ديربي العاصمة .. ملخص نتيجة مباراة الريال واتلتيكو مدريد في قمة الدوري الاسباني الجولة السابعة

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد ديربي العاصمة، فرض ريال مدريد نتيجة التعادل بدون أهداف على مستضيفه أتلتيكو مدريد في قمة اليوم من مباريات الدوري الأسباني، ولم تشهد المباراة فرص حقيقة من جانب الفريقين دون تصدي أوبالاك لكرة كريم بنزيما في منتصف الشوط الثاني، بهذا التعادل يرتفع رصيد الريال إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الأسباني.

يدخل ريال مدريد مباراته اليوم ضد جاره أتلتيكو مدريد لمواصلة صدارة ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم، وفاز ريال مدريد في أربع لقاءات سابقة من أصل 6، وتعادل في مباراتين ولم يذق طعم الهزيمة حتى الآن محلياً، بالرغم من خسارته أوروبياً أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد.

نبدأ مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت hd 3 الناقلة لمباريات الدوري الأسباني، ويعلق على أحداثها المعلق القطري يوسف سيف، ودائماً ما تشهد مباريات ديربي مدريد بين الريال والأتلتيكو أثارة كبيرة على أرضية الملعب.

تتجه أنظاار عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم إلى ملعب واندا بالعاصمة مدريد ديربي مدريد الشهير بين العملاق الميرنغني وجاره الأتلتيكو في الجولة السابعة من مباريات الليغا الأسبانية، ويغيب ألفارو موراتا عن صفوف الروخا بلانكوس خلال مباراة اليوم بداعي الأصابة.