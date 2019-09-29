بدون اهداف .. ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم في الجولة السابعة من الليغا

ملخص مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم، سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على ديربي العاصمة مدريد بين الريال وأتليتكو اليوم في الجولة السابعة من الدوري الأسباني، ليرتفع رصيد الريال إلى 15 نقطة، ورصيد أتلتيكو إلى 14 نقطة.

هل تعطل كتيبة الأرجنتيني دييغو سيموني اليوم مسيرة ريال مدريد نحو الحفاظ على صدارة الدوري الأسباني؟، حيث يستقبل اليوم الروخا بلانكوس على ملعبه جاره وخصمه اللدود ريال مدريد بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على قناة BEIN SPORT.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب فرق الدوري الأسباني لهذا الموسم برصيد 14 نقطة من ست مباريات، أما أتلتيكو مدريد خصم الريال في لقاء اليوم يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وفي حال نجح فريق دييغو سيموني في تعطيل مسيرة الريال سيحتل هو صدارة الترتيب.

ويتوقع أ، يبدأ ريال مدريد اليوم مباراته ضد أتلتيكو مدريد بوجود الثلاثي جاريث بيل، أدين هازار>، كريم بنزيما في الخط الأمامي للفريق الملكي، اما فريق أتلتيكو مدريد سيعتمد على الوافد الجديد جواو فيلكس وصاحب الخبرة دييغو كوستا لمهاجمة دفاع الميرنغي

تشكيلة ريال مدريد في الدريبي: تيبو كورتوا، سيرجيو راموس، ناتشو فيرنانديز، رافائيل فاران، داني كارفاخال، توني كروس، فيدي فالفيردي، كاسيميرو، إدين هازارد، جاريث بيل، وكريم بنزيما.