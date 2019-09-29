ديربي العاصمة بين الريال واتلتيكو مدريد ينتهي سلبياً

مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بالجولة السابعة من الدوري الأسباني الدرجة الأولى، وتعد تلك المباراة الحاسمة بين الفريقين بمثابة تحدي كبير في بدايات الموسم الكروي الحالي، وسيكون أصحاب الأرض مطالبون بتحقيق الانتصار ولا شيء أخر، لكن سيكون للضيوف رغبة كبيرة في الفوز على ملعب ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ريال مدريد يحتل المركز الاول في الدوري الأسباني قبل تلك الجولة برصيد 14 نقطة جمعها بعد فوز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين، فيما فاز اتلتيكو مدريد في أربع مباريات وتعادل في مباراة وهزم في أخرى ليجمع 13 نقطة، ولذلك ستكون تلك المواجهة المحتملة بين الفريقين مثيرة للغاية وهامة في مشوار الفريقين في الدوري الأسباني هذا الموسم وتحديد المنافس على لقب الليغا.

مباراة الريال واتلتيكو سوف تكون في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ويعلق عليها عبر قناة beIN SPORTS HD 3 المعلق الرياضي القطري يوسف سيف، ويقود تلك المواجهة تحكيمياً الحكم الأسباني الدولي، خوسي لويس غونزاليس غونزاليس.