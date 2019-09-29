الريال صدارة الليجا رغم التعادل مع أتليتكو مدريد

نقدم لكم نتيجة مباراة ريال مدريد و أتليتكو اليوم في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، حيث يواجه ريال مدريد المتصدر حتى الآن فريق أتليتكو في مباراة صعبة على الفريق الملكي الذي يحاول العودة للتتويج بالليجا من جديد، ويسعى زين الدين زيدان توفير الإمكانيات التكتيكية لفريقه من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث ليبتعد بالصدارة عن أتليتكو، كما يقدم الفريق نتائج جيدة مستغلاً الفريق الشاب والصفات الرائعة التي أبرمها الفريق.

موعد مباراة الريال وأتلتيكو والقنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم Real Madrid vs Atletco Madrid الأسبوع السابع من الليجا الإسبانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب وانداميتروبوليتانو، وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس Bein 3 Sports بتعليق يوسف سيف، ويحاول الريال ضمان نقاط المباراة الثلاث من أجل الحفاظ على المركز الأول في الدوري الإسباني حتى الآن.

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم

من المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم أمام أتليتكو كالتالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

الدفاع: مارسيلو – راموس – فاران – كارفاخال.

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خط الوسط: كاسيميرو – كروس – رودريغيز.

الهجوم: فينيسيوس – بنزيما – فاسكيز.

نتيجة مباراة الريال وأتلتيكو لحظة بلحظة

قمة جديدة تحمل الكثير من التحديات؛ حيث ريال مدريد الذي يحاول البقاء في الصدارة في مباراة الليلة أمام الأتليتي؛ لا سيما بعد أن تمكن الريال من التغلب على الفارق بينه وبين أتليتكو المتصدر في بداية الليجا، ويحاول الفوز بمباراة الليلة في قلب الواندا ميتروبوليتانو، تابعوا أحداث المباراة لحظة بلحظة عبر موقع عرب فور نيوز.

مباراة الريال وأتلتيكو على وشك الإنطلاق بعد دقائق قليلة من الآن تابعوا نتيجة المباراة لحظة بلحظة عبر موقع عرب نيوز.

بداية المباراة المنتظرة بين الريال وأتلتيكو اليوم في قمة الليجا الإسبانية بين الكبيرين، والبداية المباشرة بمباراة رائعة.

د 10 هجمة خطيرة للريال لكن دفاع أتليتكو مدريد يسبق بنزيما.

د 25 محاولات أتليتكو أقرب للمرمي وكورتوا يزود عن مرماه حتى الآن.

د 38 مباراة هادئة نسبياً بين الفريقين ومباراة تكتيكية كبيرة من سيميوني حتى الآن.

بداية الشوط الثاني الريال يحاول الفوز باللقاء وهجمات مرتدة خطيرة لأتليتكو قد تتسبب في إحراز الأول.

د 65 هجوم الريال خطير حتى الآن لكن الشباك لم تهتز والتعادل السلبي قائم.

د 78 الصدارة لا تزال من نصيب ريال مدريد حتى الآن رغم عدم اهتزاز الشباك حتى الآن.

د 90 المباراة تقترب من نهايتها والتعادل السلبي لا زال يسيطر على أجواء اللقاء.

نهاية المباراة رسمياً بين الريال وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي بدون أهداف والريال في صدارة الليجا الإسبانية برصيد 15 نقطة.