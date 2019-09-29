موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم بالدوري الاسباني

مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد، في الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث يلعب المتصدر الفريق الملكي اليوم السبت ديربي مدريد أمام نادي العاصمة الاخر اتلتيكو مدريد، وكان الفريقين قد فازا في الجولة الأخيرة والفارق بينهما نقطة وحيدة مما يعني ان تلك المواجهة ستكون شرسة على أرضية ملعب المباراة في أعادة للأذهان لنهائيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 2014 و 2016.

زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي يرغب في الفوز في تلك المباراة وعدم فقد أى نقاط أخرى، في المقابل ستكون الفرصة متاحة لأبناء المدير الفني دييغو سيموني للفوز في تلك المواجهة خاصة أنها تلعب على ملعبه وبين جماهيره، المباراة سوف تكون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، 22.00 بتوقيت السعودية.

وكان ريال مدريد قد فاز في المباراة الماضية على اوساسونا بهدفين دون رد بملعب سنتياغو برنابيو، ويرغب الفريق في الاستمرار في سلسلة فوزه المحلية أخر ثلاثة مباريات، خاصة في ظل فوز برشلونة اليوم على خيتافي، وكان زيدان قد أراح عدداً من اللاعبين خلال اللقاء الماضي، سيدفع بهم خلال تلك المواجهة وعلى رأسهم أديين هازارد نجم الفريق، المباراة تلعب اليوم في التاسعة مساء بتوقيت مصر