عبد الحفيظ يتسبب في طرد مترجم الأهلي في مباراة كانو سبورت

تعرض عمرو محب مترجم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر للطرد من لقاء كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية المقام حاليا فى برج العرب بالإسكندرية، وذلك بسبب كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

يذكر أن الأهلي دخل بتشكيل جاء كالأتي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد

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خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان

خط الهجوم: أحمد الشيخ وجونيور أجايي.

تشكل كانو سبورت فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوندو مانجوي، خط الدفاع: جوستافو ميلشور – أبيسو أيونو – بيناجمين إيدو ندومج – خيسوس نجويما، خط الوسط: بريبي – سيبي بيتا – مونسوي – لويس إنريك نسوي – فيسنتي أسومو، خط الهجوم: بيكومبا.