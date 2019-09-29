إبراهيم شعبان ممثلا للاتحاد السكندرى في قرعة دور الـ16 للبطولة العربية

كشف مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي عن انه تم اتخاذ قرار بشأن تكليف إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة النادي بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، من حضور قرعة دور 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال2019/2020 ” البطولة العربية ” .

الجدير بالذكر انه من المقرر أن يتم إجراء مراسم القرعة يوم السبت القادم الموافق 5 أكتوبر المقبل بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث كان رئيس الاتحاد السكندر يصرح بأنه يتمنى أن تكون القرعة متوازنة من أجل استكمال المسيرة في تلك البطولة الكبيرة”، مضيفا “أتمنى أن يكون توقيت المباريات بعد القرعة مناسبًا للفريق في ظل تتابع مباريات الدوري”.

ويذكر أن الإتحاد السكندرى قد صعد لدور الـ16 من البطولة عقب فوزه على العربي الكويتي في دور الـ 32 ذهاباً إياباً 3 / 0 .