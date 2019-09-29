اتحاد الكرة يطالب 11 ناديا لتوفيق أوضاعهم قبل انطلاق دوري المظاليم

قامت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بإرسال عدد من خطابات إلى 11 ناديا بالقسمين الثاني والثالث، والتي طالبتهم فيها بتقنين أوضاعهم قبل انطلاق مسابقة الدوري العام للمظاليم.

حيث أن اتحاد الكرة السابق قد قرر خلال الفترة السابقة استبعاد 11 ناديا من الجمعية العمومية الأخيرة، وهى ومركز شباب النخيلة غزل دمياط ومركز شباب أبو حماد ونادى جينيس ومركز شباب محلة حسين وغزل المحلة ونادى غزل كفر الدوار ومركز شباب القيس ومركز شباب كفر بولين ونادي غزل شبين الكوم ومركز شباب الروضانية.

حيث تم صدور هذا القرار عقب خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة بشأن عدم صحة عدد الأندية، تطبقا لحسابات الجبلاية وهم 233 ناديا، قد تأكد اللجنة أحقية 221 فقط في التصويت.

قد قامت اللجنة الخماسية باستبعاد الأندية الـ11 من مسابقات المظاليم في حالة عدم توفيق أوضاعها قبل انطلاق المسابقات، وخاصة أن دوري القسم الثاني سينطلق في 20 أكتوبر المقبل، كما ينطلق دوري القسم الثالث يوم 12 من نفس الشهر.