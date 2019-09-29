شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ناديا جديدا يطلبون الانضمام لعمومية اتحاد الكرة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابات من 21 ناديا يطلبون الإنضمام للجمعية العمومية للجبلاية ،والأندية التى خاطبت اتحاد الكرة هى بروكسى ورك والأهرام وصفط اللبن ومركز شباب ونيو جيزة وشباب ناهيا وبجاسوس بريم و مركز شباب الحوينة ، المعلمين و كفر البطيخ و مركز شباب السرو و مركز شباب المناصره و مركز شباب الحرمين و نادي دابود و شدوان و سينزو و ايري سبورت و ايرو سبورت و بتروسبورت و الشرق الأدني و الحسينينه.

من المقرر أن يعرض مسئولو اتحاد الكرة طلب قيد الأندية الجديدة على الجمعية العمومية المقرر لها نهاية شهر أكتوبر المقبل.

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، 30 أكتوبر المقبل موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية العادية.

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ويتضمن جدول الأعمال فى الجمعية العادية مناقشة الحساب الختامى للجبلاية واعتماد الميزانية وقبول الأندية الجديدة من عدمه، وسيتم إخطار الأندية بجميع بنود جدول الأعمال خلال الساعات المقبلة.