شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُدمّر كانو سبورت برباعية ويصعد لدور المجموعات الافريقي

الأهلي يُدمّر كانو سبورت برباعية ويصعد لدور المجموعات الافريقي

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يغرم صالح جمعة بعد غيابه عن مران المستبعدين من لقاء كانو سبورت

قرر جهاز الكرة بالأهلي فرض عقوبة مغلظة على صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، بعد غيابه عن مران مستبعدى الفريق اليوم السبت دون الحصول على إذن.

الزمالك يتوجه لبرج العرب رغم رفض جينيراسيون فوت السفر إلى الإسكندرية

توجهت منذ قليل بعثة فريق الزمالك، إلى استاد برج العرب، بعد خوض التدريب الجماعى الأخير على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، غدًا الأحد فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وفد الزمالك ومندوب الجبلاية يعيدون التفاوض مع الفريق السنغالى فى الفندق توجه وفد الزمالك المكون من علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للنادى، وشريف إسلام مدير التعاقدات، ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ممثلا للجبلاية، إلى فندق إقامة بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، من أجل إعادة التفاوض معهم حول أنهاء أزمة مباراة الفريقين وخوض المباراة غدا. الزمالك: شكاوى جينيراسيون غير مؤثرة.. وموقفنا سليم علق حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الموقف النهائي الخاص بأزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يتمثل في إقامة اللقاء غداً الأحد على ملعب برج العرب. ميتشو يتراجع ويقرر ضم كريم بامبو لقائمة مواجهة بطل السنغال Advertisements تراجع الصربى ميتشو المدير الفني للزمالك، عن استبعاد كريم بامبو، من قائمة الفريق التى ستتوجه إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا الأحد على استاد برج العرب. تفاصيل الاجتماع الأول بين حسام البدرى وجهازه المعاون عقد اليوم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعه الأول مع جهازه المعاون ، حضره كل من محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني بمقر اتحاد الكرة. اتحاد الكرة يحدد 30 أكتوبر موعدا للجمعية العمومية العادية حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، 30 أكتوبر المقبل موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية العادية.

المقاولون العرب يتعادل أمام سموحة 2/2

تعادل فريق المقاولون العرب و سموحه 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الثانية من بطولة الدورى ، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 4 نقاط ، بينما حصل الفريق السكندرى على النقطة الأولى له فى بنك الدورى .

أسوان ونادى مصر يتعادلان سلبيا ويحصدان أول نقطة بالدورى

تعادل فريق أسوان ونادى مصر سلبيا فى المباراة التى جمعتهما بملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.