شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: أشعر بإرتياح بعد مشاركة محمد صلاح أمام شيفلد يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر ارتياحه عقب مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى مباراة فريقه الهامة اليوم أمام شيفلد يونايتد والتى انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، والتأكد من سلامته.

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قال حسام البدري أن مشاركة محمد صلاح وخوضه للمباراة بالكامل طمأنه على حالته قبل بداية معسكر المنتخب الوطني، وكان الجهاز الفني قد وردت اليه معلومات في وقت سابق حول معاناة صلاح من الإجهاد .

ويستعد المنتخب لبدء المعسكر اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل تمهيدا لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 من الشهر نفسه.