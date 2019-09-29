شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يعدد مزايا الأهلى فى عهد " فايلر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طه أسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادى الاهلى أن المدرب السويسرى فايلر أبدع فى وضع تشكيل الفريق الاحمر خلال مواجهة اليوم أمام كانو سبورت فى بطولة الدورى الممتاز .

وأوضح طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن سياسة تدور اللاعبين شى جيد ولذلك لتجنب الاصابات لدى اللاعبين خلال الفترة المقبلة و أعطاء الفرصة للجميع للوقوع على مستوى كل منهم .

وأوضح طه أسماعيل أنه يوجد سهولة فى أسلوب اللعب وتمرير الكرة بشكل بسيط و توظيف اللاعبين داخل المستطيل الأخضر بشكل جيد ومعرفة كل منهم المهام المطلوبة خلال سير اللقاء .

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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كان الاهلي قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا الإستوائية بثنائية نظيفة وبذلك يتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في رحلة إستعادة لقب أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

وسجل رباعية الاهلي ،ديانج وحسين الشحات وأجاي وصلاح محسن، وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل الفريق حيث دفع بكلاً من محمود وحيد وديانج للمرة الأولى في التشكيل الاساسي تحت قيادته ونجح أبناء القلعة الحمراء في تدمير الفريق الغيني مُبكراً.