شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 28/ 9/ 2019 أزمة مواجهة جينيراسيون تتفاقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، السبت الموافق 28/ 9/ 2019 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، وليد العطار يستعين بالاتحاد السنغالى لحل أزمة مباراة جينيراسيون، والأبيض يتوجه لبرج العرب رغم رفض الفريق السنغالى السفر إلى الإسكندرية.

فيديو وصور.. جينيراسيون يتحرك إلى بتروسبورت لإثبات موقفه قبل مواجهة الزمالك

تحرك فريق جينيراسيون فوت السنغالى، من فندق الإقامة، إلى ستاد بتروسبورت، لإثبات موقفهم فى خوض مباراتهم أمام الزمالك فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى موعدها المحدد مسبقًا مساء السبت، على ستاد بتروسبورت.

رئيس جينراسيون لـ سوبر كورة: الزمالك يتحجج ومصر بلد الأمن والأمان.. فيديو

تمسك نادى جينيراسيون فوت السنغالى بخوض مباراة الفريق ضد الزمالك اليوم على ملعب بترو سبورت، رافضا محاولات مسئولى الأبيض بنقلها إلى برج العرب وتأجيل اللقاء للغد. الزمالك: شكاوى جينيراسيون غير مؤثرة.. وموقفنا سليم علق حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الموقف النهائي الخاص بأزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يتمثل في إقامة اللقاء غداً الأحد على ملعب برج العرب.

الزمالك عن انسحاب جينيراسيون من المباراة غدًا: "مصلحة"

علق مسئولو نادى الزمالك، على إمكانية عدم حضور فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فى الموعد المحدد للمباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء غدًا الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا. Advertisements

جينيراسيون يرفض التفاوض مع وفد الزمالك ويتمسك بخوض المباراة اليوم

رفض مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى - التفاوض حول أنهاء أزمة مباراة الفريقين وخوض المباراة غدا - مع وفد الزمالك المكون من علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للنادى، وشريف إسلام مدير التعاقدات، خلال تواجدهم أمام ملعب بتروسبورت، وكان بصحبتهم وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ممثلا للجبلاية.

الزمالك يتوجه لبرج العرب رغم رفض جينيراسيون فوت السفر إلى الإسكندرية

توجهت منذ قليل بعثة فريق الزمالك، إلى استاد برج العرب، بعد خوض التدريب الجماعى الأخير على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، غدًا الأحد فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وليد العطار يستعين بالاتحاد السنغالى لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون

تحدث وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مع مسئولى الاتحاد السنغالى، من أجل التدخل لحل الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون فوت، بشكل ودى، لإقامة المباراة بين الفريقين غدًا الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

جينيراسيون فوت يرفض مُجددًا مفاوضات الزمالك لخوض المباراة