شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وفد الجبلاية يلتقى بمدربى الرخصة "C" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الثنائى جمال محمد على وسحر عبد الحق أعضاء اللجنة الخماسية التى تديراتحاد الكرة على لقاء المدربين المشاركين للحصول على الرخصة " C" اليوم السبت بالدورة المقامة بنادى صيد أكتوبر.





كان فى استقبال وفد الجبلاية محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة والمسئول الفنى عن فعاليات الدورة وتم خلال اللقاء حوار مفتوح بين الدارسين ووفد الجبلاية وحرص محمود سعد على شرح برنامج الدورة والهدف والمردود الإيجابى لحصول المدربين على هذه الرخصة التى تساهم فى رفع الكفاءة الفنية طبقا لأحدث الأساليب العلمية الحديثة التى أقرها الإتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " فى إطار خطة الـ " فيفا " لتطوير المفاهيم العلمية للمدربين.





بينما اكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية خلال اللقاء أن الفترة المقبلة ستشهد تطور عملى فى حقل مدربى كرة الصالات والشاطئية والنسائية وذلك اهتمام كل من الـ" كاف" والـ" فيفا" لبحث أهم السبل العلمية التى تساهم فى تطور وتقدم مدربى كرة الصالات والشاطئية والنسائية.

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كانت فعاليات الدورة قد انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى 17 اكتوبر المقبل بمشاركة 60 دارس تم اختيارهم طبقا للمعايير التي وضعها الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف" والمشرف الفنى على الرخصة التدربيبة بالتنسيق مع الادارة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم.



