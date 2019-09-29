شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: سعيد بثقة الجهاز الفنى وبطولة أفريقيا هدفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته عقب فوز الفريق الأحمر على كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد، فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلى فى التأهل لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على كانو سبورت الغينى بنتيجة 6-0، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

Advertisements

وأضاف عقب نهاية اللقاء: "المدير الفنى يجهز جميع اللاعبين، والأهم هو تحقيق الفريق للانتصارات". وتابع: "كلنا فى الأهلى إيد واحدة ومن يلعب نتمنى له التوفيق والفريق يركز حاليا فى بطولة أفريقيا".

وواصل: "نأخذ كل مباراة بمباراة، ولم نضع فى حساباتنا نتيجة مباراة الذهاب ووضعنا أمام أنفسنا تحقيق الفوز". وزاد: "سعيد جدًا بثقة الجهاز الفنى ووجودى فى حساباته، والتأهل اليوم خطوة فى طريق الأهلى نحو لقب أفريقيا".

وعن مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربى قال: "المباراة صعبة بكل تأكيد ونأخذ كل مباراة بشكل مستقل".