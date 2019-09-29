شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر عناد جينيراسيون مع الزمالك بسبب الدوري المصري وسكرتير الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة، تفاصيل جديدة وكواليس تنشر لأول مرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، المقرر لها غدا الأحد بملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بعدما رفض بطل السنغال التوجه للإسكندرية متمسكا بخوض اللقاء فى ملعب بتروسبورت بالقاهرة ولا تزال الأزمة قائمة حتى الآن.

وتواصل سوبر كورة، مع مسئولي بعثة بطل السنغال، لمعرفة تفاصيل الأزمة من البداية، ليؤكد أحد مسئولي البعثة السنغالية، إرسال خطابا رسميا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، للتأكيد على إقامة مباريات من الدوري المصري فى القاهرة اليوم وبالتالي لا داعي لنقل المباراة إلى الإسكندرية كما أكد مسئولي الزمالك، لعدم وجود دواعي أمنية لحدوث ذلك.

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وكشف مسئولي البعثة السنغالية، الاستعانة بمحاميين من فرنسا لحضور الأحداث كاملة، تحسبا لتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم، أو المحكمة الرياضية حال عدم التوصل لحلول مرضية فى الساعات القادمة.