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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 28 / 9 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
الأهلي يُدمّر كانو سبورت برباعية ويصعد لدور المجموعات الافريقي
حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
كان الاهلي قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا الإستوائية بثنائية نظيفة وبذلك يتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في رحلة إستعادة لقب أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.
وسجل رباعية الاهلي ،ديانج وحسين الشحات وأجاي وصلاح محسن، وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل الفريق حيث دفع بكلاً من محمود وحيد وديانج للمرة الأولى في التشكيل الاساسي تحت قيادته ونجح أبناء القلعة الحمراء في تدمير الفريق الغيني مُبكراً.
إصابة الشناوى أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة كانو سبورت
تعرض محمد الشناوي، حارس الأهلي، لإصابة خلال عملية إحماء الفريق قبل مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية التى تنطلق بعد قليل بملعب برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيتم حسم موقف الحارس من المشاركة فى اللقاء بعد دقائق.
أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع البرازيلية باولا كاميلا موهر، لمدة موسم، وذلك لتدعيم فريق الكرة الطائرة للسيدات في الموسم الجديد.وقال رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي أن اللاعبة البرازيلية وقعت العقد ظهر اليوم ، موضحاً أنه سعيد بإبرام هذه الصفقة وابدى تفاؤله الشديد باللاعبة البرازيلية وأكد أنها ستكون إضافة قوية للفريق مع باقي اللاعبات خلال الموسم الجديد.
رؤوف عبد القادر مع البرازيلية باولا كاميلا
أحمد فتحى يستعيد مكانته فى الأهلى مع فايلر
يحظى أحمد فتحى، نجم دفاع النادى الأهلى، بثقة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريقه، وهو ما ظهر بعد إعادة الأخير للجوكر للتشكيلة الأساسية بعد فترة ليست بالقصيرة من الغياب فى عهد مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، الذى كان يعتمد على محمد هانى بشكل أساسي.
قرر جهاز الكرة بالأهلي فرض عقوبة مغلظة على صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، بعد غيابه عن مران مستبعدى الفريق اليوم السبت دون الحصول على إذن.
وحصل صالح جمعة على إذن بالغياب عن مران المستبعدين أمس، إلا أنه غاب اليوم دون الرجوع لرينيه فايلر المدير الفني للفريق أو سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
ويواجه الأهلي فريق كانو سبورت فى الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال اقريقيا.
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، أظهرت استعراض لاعبى القلعة الحمراء وفى مقدمتهم حسام عاشور قائد الفريق، للقميص الجديد فى هذا الموسم.
ويلتقى الأهلى مع كانو سبورت فى الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلى قد حسم جولة الذهاب بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.
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