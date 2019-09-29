" صور " أداء تحكيمى مثير للجدل رغم سهولة لقاء الأهلى وكانو الغينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الاهلى X كانو سبورت الغيني اياب الدور الثانى لدوري أبطال أفريقيا 2020 الملعب – ستاد برج العرب النتيجة – فوز الاهلى 4/ صفر الحكم الدولى البتسوانى- جوشوا بوندو – صاحب الـ41 عاما دولى 2011 المساعد الاول- ميشاك ميدوبى المساعد الثانى - موجوموتسى موراكيلى الحكم الرابع: تشيبو موكانى تقييم اداء الحكم - اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية) تقييم اداء الحكم - اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية) ظهر الحكم بلياقة بدنية طيبة وحاول التواجد بالمكان المناسب لكنه ظل يتحرك بشكل خاطئ وعشوائى اغلب فترات المباراة وافتقد للمرونه والرشاقة مما اثر بشكل كبير على متابعة الهجمات المرتدة السريعة خاصة فى شوط اللقاء الثانى كما كان يجد صعوبة فى الخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب خاصة فى الهجمات القريبة من منطقة الـ18 . الشخصية والسيطرة ( ظهورمتواضع فنيا واداريا لحكم اللقاء) الشخصية والسيطرة ( ظهورمتواضع فنيا واداريا لحكم اللقاء) افتقد الحكم للإقناع بقراراته الفنية والإدارية بالتالى لم تكن هناك الشخصية التى تستطيع السيطرة على مجريات اللقاء رغم انها تعتبر من المباريات السهلة تحكيما لكن ظهر الحكم بإمكانيات فنية وإدارية متواضعة للغاية. Advertisements تطبيق القانون والعقوبات الانضباطية ( 32 مخالفة فى ركلة جزاء لم تحتسب للشحات ) تطبيق القانون والعقوبات الانضباطية ( 32 مخالفة فى ركلة جزاء لم تحتسب للشحات ) صافرة الدولى البستوانى تتدخل وتحتسب 32 مخالفة على الفريقين فى تقدير متواضع جدا فنيا فى الوقت الذى تغاضى عن اكثر من مخالفة ابرزها عندما سمح باستمرار اللعب فى الدقيقة 7 ولم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للاعب الاهلى حسين الشحات طبقا للقانون وذلك لتحركه بشكل عشوائى وعدم توفر زاوية رؤية مناسبة ، اشهر الحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة لمدافع الفريق الغينى فى الدقيقة 28 فى الوقت الذى اغفل اشهار اكثر من بطاقة صفراء للاعبى الفريق الضيف للعب بتهور كما لم يوفر الحكم الحماية للاعبى الاهلى من تهور المستمر من الفريق الضيف. المساعدين المساعدين ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد وأشاروا 3حالات تسلل فى توقيت مناسب وسمحوا باستمرار اللعب فى العديد من الهجمات المؤثرة بشكل جيد خاصة المساعد الثانى وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة طبقا للقانون الحكم الرابع الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعامل مع الاجهزة الفنية بهدوء وتعاون مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة :32 خطأ - 7 ركلات ركنية - انذار وحيد - 3 حالات تسلل- 4 هداف إحصائيات المباراة :32 خطأ - 7 ركلات ركنية - انذار وحيد - 3 حالات تسلل- 4 هداف الدرجات : الحكم 7.0– ... المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-



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