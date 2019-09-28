اونلاين | يلا شووت HaLa Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL كورة كورة PLUS LIVE رابط ماتش ريال مدريد NOW الريال

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 28-9-2019 بث مباشر شاهد عبر رابط كول كورة cool kora ، حيث يستضيف فريق أتلتيكو مدريد غريمه ريال مدريد، مساء اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وذلك في إطار منافسات الجولة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني 2020/2019.

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وتقام المباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، بين ریال مدريد وأتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

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وتُذاع أحداث ديربي العاصمة الإسبانية، بين الغريمين، ريال مدريد وأتلتيكو في بطولة الدوري الإسباني على قناتي بي إن سبورتس إتش دي الثالثة beIN SPORTS HD 3 و قناة كوسموت الرياضية الثانية Cosmote Sport 2 HD ، کما يمكنكم متابعة المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي بجودة عالية.

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يسعى الفريق الأبيض الملكي خلال هذه المباراة أنان يحقق الفوز، من أجل التمسك بصدارة جدول الليجا واستمرار سلسة الانتصارات، حيث أنه لم يخسر في جميع المباريات التي خاضها منذ بداية الجولة الأولي من الدوري الإسباني لهذا الموسم، كما انه يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 14 نقطة، ويسعى للثأر من منافسه أتليتكو مدريد بعد خسارته في المباراة الودية الأخيرة بينهما خسارةً ساحقةً بنتيجة 7/3.

ومن الجدير بالذكر انه قد سيطر على الفريقين في آخر 5 لقاءات لهما، نتيجة "التعادل" في أربعة مباريات، ثم عاد الملكي للتغلب على خصمه في الموسم الماضي بنتيجة كبيرة (3 أهداف مقابل هدف)، ومن ثم فإنه سوف يجد نادي الطبقة الكادحة (نادي الشعب كما يسميه محبيه) صعوبةً بالغةً في التغلب على منافسه التقليدي، في الدوري في السنوات الأخيرة.