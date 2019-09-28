رياضة | زيدان: كنا الأحق بالفوز على أتلتيكو.. وأشعر بالأسف لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: كنا الأحق بالفوز على أتلتيكو.. وأشعر بالأسف لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل 0-0 أمام أتلتيكو: "مجموعتي بإمكانها تحقيق النجاحات ؟ نعم".
وأضاف: "نحن خرجنا من اجل الفوز ، ربما كان ينقصنا شيء ما ولكننا قدمنا مباراه جيده ، انا اشعر بالأسف من اجل اللاعبين لان فقط ما افتقدناه هو انهاء الهجمات بشكل جيد وتسجيل الاهداف ونكون اكثر دقه عندما نكون في الامام".
وواصل: "انا سعيدًا جدًا بما قدمه اللاعبين وايضًا نظافة الشباك ، دافعنا بشكل جيد وكل الفريق كان متواجد بقوه في الدفاع واعتقد انها نقطه اضافيه لكننا استحقينا اكثر اليوم" .
ومن الجدير بالذكر انه تعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.
شهدت المباراة انتشار حالة من الحذر على لاعبي الفريقين خلال أحداث المباراة، وحرص الناديين على عدم خسارة نقاط المباراة كاملة وكانت الفرصة الأخطر في اللقاء عن طريق كريم بنزيما في الشوط الثاني ولكن تصدى لها اوبلاك حارس الاتليتكو.
ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق غرناطة.