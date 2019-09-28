رياضة | قائد الريال يكشف ما حدث مع الحكم المساعد في لقاء أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الريال يكشف ما حدث مع الحكم المساعد في لقاء أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن التعادل مع أتليتكو مدريد سلبيًا في لقاء الديربي والذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019 - 2020.

وقال سيرخيو راموس في تصريحات عقب مباراة أتليتكو مدريد: "كنا نعرف ان "واندا ميتروبوليتانو" من أصعب الملاعب التي ممكن أن تخوض فيها أي مباراة خلال الموسم، وكان الهدف هو حصد النقاط الثلاثة وحاولنا خلق الفرص، أتليتيكو ايضًا لعب بشكل جيد ونجح في تقليص المساحات".

وأضاف "راموس": " أن نعمل بجدية وندافع بشكل جيد هو ما كنا نعمل عليه، أعتقد أن نقطة واحدة هي نقطه ايجابية ولكن كما قلت تبدو قليلة لاننا قدمنا المجهود لكي نستحق الفوز لكن أعتقد أن الفريق يخرج بشكل جيد نفسيًا ويجب علينا ان نحافظ على هذه الروح".

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وتابع تصريحاته: " كانت لدينا فرصة واضحة لكريم بنزيما للتهديف، ولكن ربما نقطة واحدة هي قليله جدًا لاننا قمنا بمجهود يستحق الفوز عليه، ولكننا نواصل بدون أي هزيمة بالدوري الاسباني حتي الآن".

وعن ما حدث مع مساعد الحكم ؟ قال: " سبب ما حدث مع الحكم المساعد أن سيميوني كان يشتكي كثيرًا لكنها مسأله تعود للحكام وهم من يقررون ونحن ربما كان من نصيبنا بطاقات صفراء أكثر لكن هذا هو شيء ثانوي وليس مهم".

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق غرناطة.