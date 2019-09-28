رياضة | وليد صلاح الدين يكشف مفاجأة مدوية بشأن محمود وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين يكشف مفاجأة مدوية بشأن محمود وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي السابقن عن مفاجأة مدوية بشأن محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال تصريحاته التلفزيونية عقب نهاية مباراة المارد الأحمر أمام كانو سبورت.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على ضيفه كانو سبورت من غينيا الإستوائية، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وشهدت المباراة مشاركة محمود وحيد بديلاً لعلي معلول، الأمر الذي دفع وليد صلاح الدين بالإشادة بقدرات اللاعب عقب المباراة خلال تصريحاته على قناة ON Sport.

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وكشف وليد صلاح الدين، عن مفاجأة كبيرة بمطالبته بالتعاقد مع محمود وحيد، عندما كان في عمر الـ 16 عامًا، مؤكدًا على امتلاك اللاعب لشخصية ومقومات تؤهله للمشاركة مع المارد الأحمر.

واختتم وليد تصريحاته قائلاً: "طالبت سيد عبد الحفيظ بالتعاقد معه، خاصة وقت مشاركته مع منتخب مصر تحت قيادة كابتن محمد عمر، ولكن لم يتم إنهاء التعاقد مع حينها".

ويذكر أن المالي أليو ديانج تقدم في النتيجة مبكرًا لصالح الاهلي في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، قب ان يعزز تقدمه في الشوط الثاني بثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها كلاً من النيجيري جونيور أجايى، وحسين الشحات، وصلاح محسن، في الدقائق 48، 55، 88 من زمن المباراة.