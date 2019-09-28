الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | تعليق مثير من أوبلاك حول تصديه لرأسية بنزيما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من أوبلاك حول تصديه لرأسية بنزيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على الرأسية الخطيرة التي أرسلها له النجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب .

وقال أوبلاك عقب انتهاء الديربي المدريدي بالتعادل السلبي: "التصدي إلى رأسية بنزيما هو تصدي طبيعي. لقد كنت في وضع جيد ورأيت الكرة بشكل جيد. أتمنى أن يكون الأمر هكذا دائمًا".

وأضاف حارس مرمى الروخي بلانكوس: "لم نجازف كثيراً كذلك الريال اعتقد كلانا يستحق التعادل".

Advertisements

ومن الجدير بالذكر انه تعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة .

شهدت المباراة انتشار حالة من الحذر على لاعبي الفريقين خلال أحداث المباراة، وحرص الناديين على عدم خسارة نقاط المباراة كاملة وكانت الفرصة الأخطر في اللقاء عن طريق كريم بنزيما في الشوط الثاني ولكن تصدى لها اوبلاك حارس الاتليتكو.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق غرناطة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا