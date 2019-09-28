رياضة | تعليق مثير من أوبلاك حول تصديه لرأسية بنزيما

وقال أوبلاك عقب انتهاء الديربي المدريدي بالتعادل السلبي: "التصدي إلى رأسية بنزيما هو تصدي طبيعي. لقد كنت في وضع جيد ورأيت الكرة بشكل جيد. أتمنى أن يكون الأمر هكذا دائمًا".

وأضاف حارس مرمى الروخي بلانكوس: "لم نجازف كثيراً كذلك الريال اعتقد كلانا يستحق التعادل".

ومن الجدير بالذكر انه تعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

شهدت المباراة انتشار حالة من الحذر على لاعبي الفريقين خلال أحداث المباراة، وحرص الناديين على عدم خسارة نقاط المباراة كاملة وكانت الفرصة الأخطر في اللقاء عن طريق كريم بنزيما في الشوط الثاني ولكن تصدى لها اوبلاك حارس الاتليتكو.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق غرناطة.