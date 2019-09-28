رياضة | أخبار ريال مدريد: الصراع يشتعل مع البرسا على الصفقة المميزة وصدمة جديدة تضرب الريال وتحديد موعد إعادة الساحر للملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: الصراع يشتعل مع البرسا على الصفقة المميزة وصدمة جديدة تضرب الريال وتحديد موعد إعادة الساحر للملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 28 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول فابيان رويز نجم وسط نابولي دائرة اهتمامات الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بوجبا يشترط تعديل عقده من أجل البقاء في مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد مضاعفة عقده الحالي من أجل الاستمرار في قاعة الأولد ترافورد.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن بول بوجبا مطلوب في كبار أندية أوروبا على رأسهم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن بوجبا سيكون حريصًا على الرحيل عن الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل السعي وراء عقد مالي كبير ولكنه لا يمانع أيضًا البقاء في صفوف المان يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق إلا إذا تم تعديل عقده ماديًا بشكل مناسب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا يتقاضى حاليًا 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا بواقع 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يشعر النجم الفرنسي بأنه يستحق راتب أكبر من ذلك وبالإضافة إلى إهتمام الأنديه الأوروبية الكبرى بالفوز بخدماته فإن الفائز بلقب كأس العالم يأمل الحصول على 600 ألف إسترليني في الأسبوع من خلال عقده الجديد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بوجبا أعلن في الصيف الماضي عن رغبته في خوض تجربة جديدة وتحدي جديد وتعتبر بداية الموسم الحالي له مع المان يونايتد غير مستقرة حتى الآن.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الشكوك تحوم حول مشاركة بوجبا في المواجهة المرتقبة أمام آرسنال يوم الإثنين المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الإنجليزي بسبب الإصابه التي يعاني منها على مستوى الكاحل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت أن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد يهدد رحيل موكله إلى ريال مدريد، حيث يرغب رايولا في رحيل بوجبا إلى برشلونة.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن رايولا يخطط لعرض بوجبا على برشلونة، حيث أنه لم يتوصل مع ريال مدريد لاتفاق شخصي بشأن نجم منتخب الديوك الفرنسية.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد لا يرغب في تلبية مطالب بوجبا المالية المُرتفعة تحديداً على صعيد الراتب الشخصي، حيث يتطلع نجم يوفنتوس السابق للحصول على راتب يوازي ضعف ما يحصل عليه إيدين هازارد مع الملكي مما دفع رايولا بالتهديد بنقل موكله البالغ من العمر 26 عاما إلى برشلونة.

- صراع إسباني إنجليزي على نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة الكثير من كبار أندية أوروبا في التعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي.

وأفاد موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي بأن أندية برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي تسعى للظفر بجهود رويز.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رويز البالغ من العمر 23 عامًا يقدم مستويات رائعة مع نابولي بعد أن انضم إلى البارتينوبي في صيف العام الماضي قادما من ريال بيتيس في صفقة كلفت خزائن نابولي حوالي 30 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية منتصف هذا الشهر أن برشلونة يستعد للدخول في سباق جديد مع ريال مدريد وليفربول من أجل ضم الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن برشلونة يستهدف ضم رويز منذ أن كان لاعبًا في صفوف ريال بيتيس الإسباني قبل أن يرحل إلى نابولي ويرغب الآن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في ضمه وأبلغ إدارة ناديه ضرورة التعاقد معه لحل أزمة الوسط في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنَّ لاعب الوسط الإسباني يتطور بطريقة رائعة مع منتخب بلاده ونابولي وبات من أهم اللاعبين في صفوف نابولي ووصل سعره الآن إلى 60 مليون يورو بحسب ما صرح به أوريللو دي لورينتيس رئيس نابولي والذي رفض عروض بقيمة 40 مليون يورو تقريبًا من النادي الملكي والفريق الكتالوني.

- مورينيو يترقب عودته للتدريب

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن مسألة العروض التي وصلت إلى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في الفترة الماضية من بعض الأندية العريقة في الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن مورينيو أقيل من قيادة مانشستر يونايتد قبل عيد ميلاده مباشرة في ديسمبر الماضي ومنذ ذلك الحين ما زال ينتظر الحصول على فرصة تدريبية لإضافتها لسيرته الذاتية.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما ًارتبط بالعودة إلى ريال مدريد عقب النتائج المخيبة للآمال التي حققها زين الدين زيدان في بداية مشواره في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كما تم ربطه ببرشلونة ليكون مديراً فنيا للفريق خلفًا لإرنستو فالفيردي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مورينيو وصلته العديد من العروض بالإضافة إلى أندية ألمانية في وقت سابق من الصيف الماضي، أبرزها من شالكه وفولفسبورج.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن مورينيو رفض جميع الاغراءات لأنه يرغب في الحصول على وظيفة مع نادٍ كبير جداً وهو ما لم يحدث حتى الآن وأنه كان يأمل في تلقي عرض من باريس سان جيرمان أو يوفنتوس أو بايرن ميونخ مع الإبقاء على فرصه لتدريب برشلونة إذا تمت إقالة إرنستو فالفيردي أو العودة للنادي الملكي لخلافة زين الدين زيدان.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لريال ومانشستر يونايتد السابق رفض عودته لتدريب الفريق الملكي من جديد في الفترة المقبلة خلفا للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية رداً على ارتباطه بتدريب الميرينجي: "لن أحب العودة إلى ريال مدريد لأن لديهم مدرب وهو ليس أي مدرب".

وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية مؤخرًا أن مستقبل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بات موضع شك وذلك عقب الهزيمة المفاجئة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- أياكس يوجه ضربة قوية لريال مدريد ويجدد عقد نجمه المتألق

كشفت تقارير صحفية هولندية، ان نادي أياكس أمستردام الهولندي، يستعد لتوجيه ضربة قوية لريال مدريد الإسباني، خلال الفترة القريبة المقبلة.

ووفقًا لما كرته التقارير فإن النادي الهولندي العملاق، يستعد لتجديد تعاقد نجم خط وسطه المتألق، دوني فان دي بيك، والذي يعد هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ألجيمين داجبلاد" الهولندية، اليوم السبت، فإن إدارة نادي العاصمة الهولندية بدأت في تجهيز العرض الخاص بتجديد تعاقد فان دي بيك، في ظل انتهاء تعاقده الحالي مع النادي الهولندي، بعد موسمين فقط (في عام 2022).

ومن الجدير بالذكر أنه قد تألق فان دي بيك البالغ من العمر 22 عامًا بشكل ملفت في الموسم الماضي مع أياكس، ومن ثم فقد أفادت العديد من التقارير الإسبانية أن اللاعب أصبح أحد أهم أهداف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لتدعيم خط وسط الفريق الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، فقد تألق العديد من نجوم أياكس الشباب بشكل ملفت خلال الموسم الماضي، حيث تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتقل فرانكي دي يونج لاعب خط وسط الفريق السابق إلى برشلونة الإسباني، بينما انتقل ماتياس دي ليخت مدافع الفريق السابق إلى يوفنتوس الإيطالي.

- كيف تحول خاميس رودريجيز من حلم إلى عدو بالنسبة لـ سيميوني ؟

ألمحت تقارير صحفية إسبانية، إلى ان النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، قد تحول من حلم بالنسبة إلى نادي أتلتيكو مدريد إلى مصدر قلق كبير.

ومن الجدير بالذكر انه لعدة أيام ولعدة أسابيع، كان حلم أتليتيكو مدريد هو القبض على خاميس روديجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن جهة أخرى كان خاميس الذي لم يكن يعول عليه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كثيرًا، مستعدًّا لخوض تجربة جديدة حيث سعى لأن يعود إلى مدريد عبر بوابة أتليتيكو بعد موسمين قضاهما في بايرن ميونيخ.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد كان خاميس روديجيز قريبًا من تحقيق حلم سيميوني الذي أراد أن يرفع سقف طموح الجميع ولكن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وفي لحظة ما قد تبددت الشكوك في داخله حول لاعب قادرٌ على أن يكون حاسمًا خلال 90 دقيقة، فمن الصعب رؤيته مع منافس أزلي، فالمباراة الودية كانت مهمة في تغيير رأي فلورينتينو بيريز.

والآن فإن خاميس سيذهب إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو وهو عدوٌّ كبير للجماهير التي كانت تترقب وصوله كرفيق في هذا النادي الكبير، وبالتأكيد سيكون خاميس مصدر خطرٍ لفريق سيميوني.

وأكدت "ماركا" أن اللاعب الكولومبي المتألق قادرٌ على تشكيل الخطر ضد أتليتيكو، النادي الذي حَلُمَ في الماضي القريب بأن يكون خاميس ضمن صفوفهم ولكن خاميس وصل إلى الواندا كعدو

- بالأرقام.. هل يواصل زيدان تفوقه على سيميوني ؟

Advertisements

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ديربي مدريد، بين كلا من الريال وأتلتيكو، شيشهد مواجهة خاصة بين الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس والفرنسي زين الدين زيدان، مدرب اللوس بلانكوس، خلال اللقاء المتجدد بين الغريمين، في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وبعد 18 شهرا من آخر لقاء جمعهما وبعد 8 ديربيات، يعود المدربان لمواجهة بعضهما الليلة في ديربي مدريد، وقد انتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل في أبريل 2018 ، حيث يتفوق زيزو بـ 3 انتصارات، 3 تعادلات مقابل فوزين فقط لسيميوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه ستكون مواجهة الليلة المباراة رقم 30 لسيميوني ضد ريال مدريد، حقق الفوز 9 مرات وتعادل في 10 وخسر 10 مرات كذلك.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من خسارته لأول 3 لقاءات ضد الريال تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو، إلا أن انتصاره التاريخي في نهائي كأس الملك على البرنابيو كان بمثابة نقطة التحول لأتلتيكو.

ولعب سيميوني مباراتين ضد المدرب السابق دييجو لوبيتيجي فاز بالسوبر الأوروبي وتعادل في الليغا، وخسر مباراته الوحيدة ضد سولاري الموسم الماضي، وأكثر مدرب مدريدي واجهه سيميوني كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي (13 مرة) سحيث يطر سيميوني محليا، لكنه خسر أوروبيا.

ولعب المدرب الأرجنتيني مباراة واحدة مع رافا بنيتيز انتهت بالتعادل قبل وصول زيدان الذي انتصر عليه سيميوني في أول لقاء قبل خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا في ميلان.

فيما شهد موسم 2016-2017 تحقيق زيدان للفوز بنتيجة 3/0 مرتين، الأولى في الليجا على ملعب فيسينتي كالديرون والثانية في دوري الأبطال على السانتياجو برنابيو.

- ديربي مدريد يشهد مواجهة من نوع خاص بين "هازارد وفيليكس"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان ديربي مدريد، بين كلا من ريال مدريد وأتلتيكو، سيشهد مواجهة من نوع خاص بين كلا من البلجيكي إيدين هازارد، لاعب الريال، والبرتغالي جواو فيليكس من أتلتيكو، وهما يحملان الرقم 7.

الجدير بالذكر ان كلا من هازارد وفيليكس، هما صفقتان حدثتا في الميركاتو الصيف الماضي، وتعتبر من الأفضل إن لم تكن الأفضل خلال هذا الميركاتو، وسيكونان وجهًا لوجه مساء اليوم في الديربي المنتظر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه يتطلع اللاعبان اللذان يحملان على أكتافهم قميصًا برقم خاص وله ثقله، إلى إشعال مباراة الديربي وجعلها أكثر إثارة في أول مواجهة بين ثلاثي المقدمة في هذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأفضل من هازارد لم يأتي بعد، ومن الواضح بأن هازارد لم يتأقلم لحد الآن، حيث أخّرت إصابته في أوتار الركبة من ظهوره الأول بقميص الملكي في الشهر الأول من بداية الموسم، وعلى الرغم من عودته الآن إلى كامل لياقته، إلا أنه لم يظهر إمكانياته.

ويرجى الإيضاح بأن قدرات هازارد معروفة ومشهورة، حيث أثبت بأنه قادر على المهارة والتسجيل ولكنه حتى الآن لم يظهر كامل قوته، لا يزال بنزيما هو من يقود هذا الفريق بانتظار عودة هازارد لمستواه، ويتمتع هازارد من خبرة في لعب مباريات الديربي المثيرة، ففي البريميرليج كان يساهم بشكل حاسم ضد أرسنال.

إذا نظرنا إلى سجلّه ضد أرسنال في ديربي لندن، فقد لعب في 19 مباراة، فاز في 9 منها وتعادل وخسر في 5 مرات، وساهم بـ 8 أهداف، سجل 7 منها وصنع الآخر، لكنه لم يبدأ مشواره التهديفي بعد مع الملكي، فهل سيبدأ باكورة الأهداف من الديربي ؟

- بعد تألقه اللافت.. ريال مدريد يحدد موعد إعادة أوديجارد من سوسييداد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أنه في نادي ريال مدريد الإسباني، أصبح الجميع سعيد جداً بمستوى النجم النرويجي الواعد مارتن أوديجارد، لاعب الوسط المعار لفريق ريال سوسييداد الإسباني، ولكن هذا لن يُغير من خطة عودته إلى النادي الأبيض الملكي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مارتن أوديجارد (20 عاماً) أصبح نجماً في الليجا، أنه يُفاجئ الجميع باستنثاء الذين قاموا بالتوقيع معه في ريال مدريد، كان يتم انتقاده خلال المواسم السابقة والآن الجميع يتفق على اداءه الرائع وإمكانياته وكيف أوصل سوسييداد الى مركز مؤهل لدوري الأبطال.

في ريال مدريد الجميع سعيد جداً بأداء أوديجارد، حيث ان اللاعب الموهوب قد فاق التوقعات، وهناك بعض الأصوات تُطالب بعودته في يناير القادم ولكن في ريال مدريد يعتقدون أنه من الأفضل للاعب واحتراماً لسوسييداد سيستمر حتى نهاية الموسم.

ومن الجدير بالذكر أن ريال مدريد يستطيع إعادة أوديجارد في الصيف القادم بدون دفع أي شيء، كما هو مُتفق عليه مع سوسييداد، ومن جهته فإن أوديغارد واضح جداً أنه يُريد العودة ولكن يُريد أن يكون له دور واضح، هو يُريد اللعب والنجاح في ريال مدريد.

الاداء الذي قدمه مع سوسييداد يُسعد الجميع، لقد حقق جائزة افضل لاعب الشهر الماضي ومن غير المُستبعد ان يحققها لاشهر عديدة.

وكان مارتن أوديجارد قد جدد عقده مع ريال مدريد لغاية 2023 قبل توقيعه مع سويييداد كما سبق وان فعل قبل إعارته إلى هولندا.

- ضربة جديدة لأحلام ريال مدريد

ابتعد بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن فكرة الانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن بول بوجبا كان يحلم بالعودة الى يوفنتوس أو الانتقال إلى ريال مدريد والعمل تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان .

وأوضحت أن بول بوجبا لايمانع من البقاء في مانشستر يونايتد وذلك في حال وافق الشياطين الحمر على منحه 34 مليون يورو كراتب في السنة الواحدة وفي حالة الموافقة سيبقى ويصبح أحد أعلى اللاعبين أجراً في العالم .

حرب برشلونة وريال مدريد تشتعل على نجم إسبانيا

دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في صراع جديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما يؤكد أنهما يخططان للمستقبل مبكرًا

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم فابيان رويز نجم فريق نابولي الإيطالي والذي انضم لحسابات منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.

ولن تقل تكلفة التعاقد مع فابيان رويز عن 60 مليون يورو بأي حال، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.

ويسعى ريال مدريد لضم فابيان رويز كبديل عن صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل صعوبة الصفقة بينما يرفض نابولي بيع لاعبه البالغ من العمر 23 عامًا بأي شكل.

التعادل السلبي يحسم ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو في الليجا