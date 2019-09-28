رياضة | عاجل.. رئيس نادي جينيراسيون السنغالي يغادر القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس نادي جينيراسيون السنغالي يغادر القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر مادي توريه رئيس نادي جينيراسيون السنغالي القاهرة الآن متجهاً إلى بلاده، بعد فشل مفاوضات مسئولي الزمالك معه للوصول لحل بشأن مباراة الفريقين، والتي شهدت أزمة نارية خلال الساعات الماضية.

وكان الزمالك قد طلب تأجيل اللقاء ليقام الأحد 29 سبتمبر بدلا من السبت 28 ونقله لبرج العرب بدلا من بتروسبورت وقام بإخطار الكاف، ولكن الفريق السنغالي اعترض بحجة أنه لم يتم إرسال الطلب قبل المدة القانونية وهي 10 أيام.

ويرفض الفريق السنغالي حتى اللحظة خوض مباراة الإياب، وقام بتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بطل السنغال بهدفين مقابل هدف.