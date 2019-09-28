رياضة | أول تعليق من راموس بعد انتهاء ديربي مدريد بالتعادل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من راموس بعد انتهاء ديربي مدريد بالتعادل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الإسباني سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، ان فريقه كان يعرف بأن ملعب واند ميروبوليتانو من أصعب الملاعب التي ممكن ان يخوض فيها اي مباراه خلال الموسم.

وقال راموس عقب التعادل 0-0 أمام أتلتيكو مدريد: "كان الهدف هو حصد النقاط الثلاثه وحاولنا خلق الفرص ، اتليتيكو ايضًا لعب بشكل جيد ويقلص المساحات".

وأضاف: "كانت لدينا فرصه واضحه لكريم بنزيما ولكن ربما نقطه واحده هي قليله جدًا لاننا قمنا بمجهود يستحق الفوز ولكننا نواصل بدون اي هزيمه".

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وواصل راموس: "ان نعمل بجديه وندافع بشكل جيد هو ما كنا نعمل عليه ، اعتقد ان نقطه واحده هي نقطه ايجابيه ولكن كما قلت تبدو قليله لاننا قدمنا المجهود لكي نستحق الفوز لكن اعتقد ان الفريق يخرج بشكل جيد نفسيًا ويجب علينا ان نحافظ على هذه الروح".

واستطرد: "ما حدث مع مساعد الحكم ؟ سببه ان سيميوني كان يشتكي كثيرًا لكنها مسئله تعود للحكام وهم من يقررون ونحن ربما كان من نصيبنا بطاقات صفراء اكثر لكن هذا هو شيء ثانوي وليس مهم".

ومن الجدير بالذكر انه قد تعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.