رياضة | هدافو الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو في الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدافو الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو في الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسبانى بعد صافرة النهاية مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد مباراة متوسطة المستوي في لقاء أقيم على ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل الروخى بلانكوس.

ويرصد " الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد إنتهاء الجولة السابعة :-

1_ جيرارد مورينو بالاجيرو لاعب فياريال برصيد 6 أهداف

2_ كريم بنزيما لاعب ريال مدريد برصيد 5 أهداف

3_لورين مورون لاعب ريال بيتيس برصيد 5 أهداف.

4_ سانتى كازورلا لاعب فياريال 4 أهداف .

5_راؤول جارسيا لاعب اتليتك بيلباو برصيد 4 أهداف.

6_ لويس سواريز لاعب برشلونة برصيد 3 أهداف

7_ انطوان جريزمان لاعب برشلونة برصيد 3 أهداف.

8_ دانييل باريخو لاعب فالنسيا برصيد 3 أهداف.

9_ جوميز لاعب فالنسيا برصيد 3 أهداف.

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10_ جايمي ماتا لاعب خيتافي برصيد 3 أهداف

11_ ويليام خوسيه لاعب ريال سوسيداد برصيد 3 أهداف

12_ ميكيل اويارزابال لاعب ريال سوسيداد برصيد 3 أهداف.

13_ انطونيو برتاس لاعب غرناطة برصيد 3 اهداف.

14_ جاريث بيل لاعب ريال مدريد برصيد هدفين

15_ انسو فاتى لاعب برشلونة برصيد هدفين

16_ ارثر ميلو لاعب برشلونة برصيد هدفين

17_ فيتولو لاعب اتليتكو مدريد برصيد هدفين

18_ ايكامبي لاعب فياريل برصيد هدفين.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب فريق خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019 - 2020.

خاض فريق برشلونة مباراة اليوم ضد خيتافي وسط غيابات عديدة ضمن صفوفه، أبرزها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، والمهاجم الصاعد انسو فاتي، وصامويل أومتيتي، بالإضافة للاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي تم استبعاده من قائمة المباراة قبل ساعات قليلة من إنطلاق المباراة بسبب الإصابة ايضًا.

شهدت المباراة سيطرة هجومية واضحة من لاعبي برشلونة علي مجريات اللقاء منذ البداية، وكان الطرف الأفضل خلال اللقاء رغم أن المباراة مقامة خارج ملعبه، ونجح الفريق الكتالوني في انهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل سجله اللاعب لويس سواريز بالدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني استمر الضغط الهجومي المكثف من لاعبي برشلونة، ونجح الفريق الكتالوني في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب جونيور فيربو.

وشهدت المباراة طرد اللاعب كليمو لينجليت لاعب برشلونة في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.