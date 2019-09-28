رياضة | 10 أرقام مثيرة من إنتصار الأهلي على كانو سبورت وتأهله لدور المجموعات الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 أرقام مثيرة من إنتصار الأهلي على كانو سبورت وتأهله لدور المجموعات الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الاهلي في التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد فوزه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 4-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في غينيا الاستوائية انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، ليتأهل الفريق الأهلاوي إلي دور المجموعات الإفريقي بعدما تفوق على بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 6 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأرقام من انتصار الأهلي على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية:-

1- الأهلي يتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة عشر في تاريخه، منذ إعتماد الاتحاد الإفريقي "كاف" نظام المجموعات بالبطولة عام 1997.

2- السويسري رينيه فايلر نجح في تحقيق الفوز الرابع على التوالي في 4 مباريات خاضها مع النادي الأهلي منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفًا للاوراجوياني مارتن لاسارتي.

3- رينيه فايلر أصبح أول مدرب أجنبي يحقق 4 انتصارات متتالية في 4 مباريات مع الأهلي منذ البرتغالي جوزيه مدرب الفريق السابق في ولايته التدريبية الثانية موسم 2003 -2004 عندما تغلب على غزل المحلة - الترسانة - الكروم - اسوان.

Advertisements

4- المالي أليو ديانج سجل أول أهدافه بقميص النادي الأهلي بعد إنضمامه لصفوف الفريق الأحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

5- النيجيري جونيور أجايي سجل خامس أهدافه الإفريقية مع الأهلي، والهدف رقم 29 بالقميص الأحمر في مختلف البطولات.

6- سجل حسين الشحات الهدف الإفريقي الخامس له مع الأهلي والعاشر في 30 مباراة خاضها بمختلف البطولات.

7- صلاح محسن سجل هدفه الإفريقي رقم 6 بقميص النادي الأهلي، والهدف العاشر في 35 مباراة لعبها بالقميص الأحمر.

8- الأهلي حقق انتصاره رقم 183 في البطولات الإفريقية، والإنتصار رقم 138 في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

9- يعتبر فوز الأهلي على كانو سبورت اليوم هو الفوز رقم 144 للأهلي علي ملعبه في بطولات إفريقيا.

10- ارتفعت حصيلة أهداف النادي الأهلي في بطولات إفريقيا بعد رباعية كانو سبورت إلي (412 هدفًا).