رياضة | خاص.. الخليج 365 الرياضي يكشف حقيقة رحيل حسين السيد عن الأهلي نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الخليج 365 الرياضي يكشف حقيقة رحيل حسين السيد عن الأهلي نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت العديد من الأنباء التي بشأن رحيل حسين السيد الظهير الأيسر بنهاية الموسم الحالي، وقيامه بالتوقيع للزمالك تمهيدا للإنتقال له في نهاية العام.

وحرص الخليج 365 الرياضي على الحصول على رد رسمي من النادي الأهلي بشأن عقد اللاعب مع الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده ممتد مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات.

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وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن اللاعب يتبقى في عقده موسمين بخلاف الموسم الجاري مشيرا إلى أن اللاعب قام بتجديد عقده قبل إعارته إلى نادي الاتفاق السعودي.

وقدم حسين السيد مستوى مميز مع فريق الإتفاق السعودي في الموسم الماضي، ورفض كل العروض الخليجية وقرر العودة للأهلي.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز اليوم على نظيره كانو سبورت الغيني برباعية نظيفة ليتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، وسجل رباعية الأهلي كل من حسين الشحات وأجايي وديانج وصلاح محسن.