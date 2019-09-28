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بيان رسمي من برشلونة يوضح حجم إصابة نجم الفريق

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أصدر نادي برشلونة الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيانا يعلن فيه حجم إصابة مهاجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي ومدة غيابه عن الملاعب.

وقال النادي الاسباني عبر حسابه الرسمي على تويتر أن عثمان ديمبلي تعرض لإصابة عضلية في الفخذ قبل مباراة الفريق أمام خيتافي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ومدة غيابه هي اسبوعين وهذا يعتمد على مدة سرعة تعافيه.

يذكر أن نادي برشلونة حقق فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب خيتافي الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليرفع رصيده إلى النقطة الثالثة عشر في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.

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