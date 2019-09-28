شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد والان مع التفاصيل

انتهت المباراة التي جمعت بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد منذ قليل بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تشكيل الفريقين قبل بداية المباراة

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – لودي

الوسط: كوكي – ساؤول نيجيز – توماس بارتي – فيتولو

الهجوم: دييجو كوستا – جواو فيليكس

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تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إيدن هازارد

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد بالدوري الإسباني

وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين وبمرور الوقت بدأ كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض ولكن دون تسجيل أي أهداف ليضيع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة ليصبح رصيد ريال مدريد 15 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يصبح رصيد أتلتيكو مدريد 14 نقطة في المركز الثالث.