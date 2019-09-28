شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بالجملة علي الهلال والنصر بعد نهاية الجولة الخامسة من الدورى السعودي والان مع التفاصيل

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم العديد من العقوبات على الأندية بعد نهاية الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث ألزمت ‏‎لجنة الانضباط نادي ‎الهلال بدفع غرامة مالية قدرها عشر آلاف ريال لتأخر لاعبي الفريق عن الدخول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني من المباراة لمدة دقيقتين، وتعرض لاعب نادي ‎الهلال علي البليهي بدفع غرامة مالية قدرها عشرون الف ريال لتواجده في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي.

و ألزمت ‏‎لجنة الانضباط والأخلاق في الإتحاد السعودية لاعب فريق ‎النصر بيتروس بدفع غرامة مالية قدرها عشرون الف ريال لغيابه عن المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة ‎النصر الشباب، وتعرض‏ مشرف نادي ‎النصر عبدالرحمن الحلافي بدفع غرامة مالية قدرها عشرون الف ريال لقيامه بعد نهاية الشوط الأول وبعد نهاية المباراة، بالنزول إلى مضمار الجري متوجهاً إلى غرفة الملابس.

يذكر أن نادي الهلال حقق الفوز على حساب نادي التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف بينما تعادل نادي النصر سلبيا أمام نظيره نادي أهلي جدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.