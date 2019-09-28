شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (تقرير) والان مع التفاصيل

شهدت الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان العديد من المباريات المثيرة يستعرضها لكم موقع السعودية نيوز.

نتائج اليوم الأول :

نجح نادي أبها في خطف فوز قاتل بالدقيقة 90 على حساب نظيره فريق الاتفاق بنتيجة هدف مقابل لاشئ وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي أبها إلى سبع نقاط ليتواجد في المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما وقف رصيد نادي الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السابع، بينما استطاع نادي الهلال أن يفوز على حساب نظيره فريق التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الهلال إلى 13 نقطة وينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما وقف رصيد نادي التعاون عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب البطولة.

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نتائج اليوم الثاني :

تعادل نادي أهلي جدة علي ارضه ووسط جماهيره سلبيا أمام نظيره النصر في قمة الاسبوع من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصبح رصيد الأهلي 8 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن نظيره فريق النصر الذي يمتلك أيضا 8 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، واستطاع نادي اتحاد جدة أن يفوز على حساب نظيره نادي الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الرياض، وبهذه النتيجة يصل رصيد اتحاد جدة إلي النقطة السادسة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما وقف رصيد نادي الشباب عند السادسة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن منافسه اتحاد جدة وفي المباراة الأخيرة لليوم حقق نادي الوحدة الفوز على حسابه نظيره نادي الفتح بنتيجة هدفين مقابل لا شئ وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده من النقاط إلى 9 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بينما ظل نادي الفتح بدون نقاط في المركز السادس عشر و الأخير بدون أي فوز في جدول ترتيب المسابقة.

نتائج اليوم الثالث و الأخير :

حقق نادي الفيصلي فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليحصل علي ثلاث نقاط ثمينة تضعه في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بينما توقف نادي العدالة عند المركز السادس برصيد 7 نقاط، وفاز نادي الحزم علي حساب نظيره نادي ضمك بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ليصعد للمركز السابع برصيد 7 نقاط بينما احتل نادى ضمك المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط و حقق نادي الرائد فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل لاشئ علي حساب نظيره فريق الفيحاء ليرفع رصيد الي النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد نادي الفيحاء عند النقطة الخامسة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة.