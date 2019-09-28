الأهلي يضرب كانو سبورت برباعية ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

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استطاع النادي الأهلي المصري أن يفوز على نظيره نادي كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الأهلي قبل بداية المباراة
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات، أحمد الشيخ.
خط الهجوم: جونيور أجاي.
ملخص مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا
وسجل أهداف الأهلي الأربعة كل من أليو ديانج في الدقيقة 8 وجونيور أجاي في الدقيقة 48 وحسين الشحات في الدقيقة 64 وصالح محسن في الدقيقة 88 وسط أداء هزسل من لاعبو كانو سبورت لينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية نظيفة.
نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وكانو سبورت
يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي وكانو سبورت كانت قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شئ خارج أرضه.
وبهذه النتيجة يتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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