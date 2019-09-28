شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم السبت 28/9/2019 والان مع التفاصيل

لعبت اليوم السبت 28 سبتمبر مباراتين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2010-2020. اهم لقاءات اليوم من بطولة الدوري المصري الممتاز وتعتبر أهم مباراة من مباريات اليوم بالدوري المصري الممتاز مباراة المقاولون العرب وسموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. سيطرة سمة التعادل على مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم وشهدت مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم سيطرة التعادل على نتائج المباريات. ويستعرض موقع "السعودية نيوز" نتائج مباريات اليوم من بطولة الدوري المصري: Advertisements إف سي مصر × أسوان وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. المقاولون العرب × سموحة فيما انتهت هذه المباراة أيضا بالتعادل الإيجابي ولكن بهدفين لكل فريق. متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتصدر نادي المقاولون العرب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة وحيده عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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