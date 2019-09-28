انت الان تتابع برشلونة "المخفف" يتخطى خيتافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تغلب برشلونة على مضيفه خيتافى بهدفين دون رد، في اللقاء الذى أقيم في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
وأحرز لويس سواريز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 41، بعد تمريرة طولية من الحارس مارك تير شتيغن، وأضاف جونيور فيربو هدف البارسا الثاني في الدقيقة 49 بعد متابعته لتسديدة بيريز التي ارتدت من حارس خيتافي.
وتعرض الفرنسي كليمان لينغليه مدافع برشلونة للطرد في الدقيقة 82، لحصوله على إنذارين.
وغاب عن برشلونة نجوم كبار لإصابات مختلفة، على رأسهم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذي تعرض لإصابة جديدة في لقاء فياريال الماضى، واللاعب الشاب أنسو فاتي لإصابة في الركبة، والفرنسي عثمان ديمبليى الذى استبعد من اللقاء في اللحظات الأخيرة.
وبتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز الثاني مؤقتا برصيد 13 نقطة، فيما يحل خيتافى في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة "المخفف" يتخطى خيتافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.