شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الاستضافة يومين.. الزمالك ينتظر موقف بطل السنغال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت أزمة مباراة الزمالك جينيراسيون مستمرة في ظل تمسك الأخير بموقفه الرافض لخوض المباراة غدا بالإسكندرية.
وفشل وفد الزمالك برئاسة اللواء علاء مقلد في إقناع مسؤولي السنغال بالسفر إلى الاسكندرية مما دفع وليد العطار رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بالتوجه لفندق البعثة السنغالية والاجتماع معهم من اجل حل الازمة.
وتوصلت مفاوضات العطار مع حينيراسيون إلى طلب الأخير البقاء يومان في الاسكندرية بعد المباراة على ان يتحمل الزمالك مصاريف الإقامة والسفر.
وناقش العطار العرض مع ادارة الزمالك وعمرو الجنايني اللذان وافقا على تحمل الأعباء المالية إلا ان ادارة بعثة الفريق السنغالي طلبت مهلة جديدة لحسم مصيرها من خوض المباراة من عدمها بعد الرجوع لإدارة النادي السنغالي واتحاد الكرة.
واكد مصدر ببعثة جينيراسيون ان بعض أفراد البعثة سيغادر القاهرة في الثانية فجرا في رحلة عودة ألس السنغال على ام يلحق بهم باقي البعثة غدًا.
فيما اكد وليد العطار ان هناك محاولات لاقناعهم باللعب والسفر إلى الاسكندرية وخوض المباراة خصوصا وان لائحة كاف تؤيد موقف الزمالك.
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