الارشيف / اخبار الرياضه

فايلر : راض عن تطور أداء اللاعبين سواء الدفاعي أو الهجومي...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم فايلر : راض عن تطور أداء اللاعبين سواء الدفاعي أو الهجومي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن فريقه استحق الفوز والتأهل في مباراتي الذهاب والإياب بدورى الأبطال أمام كانو سبورت، مبديا سعادته بمستوي لاعبيه في مباراة اليوم.

 

وقال فايلر : "راض عن تطور أداء اللاعبين سواء علي المستوي الدفاعي أوالهجومي..لازلت في مرحلة استكشاف اللاعبين والهدف من التدوير هو الوقوف علي مستوي لاعبي الفريق" .

 

Advertisements

وأبدي فايلر رضاه علي مستوي اليو ديانج في مشاركته الرسمية الأولي ، مؤكدا أنه مثله مثل باقي اللاعبين هدفه دخول تشكيلة الفريق الأساسية مضيفا انه يفكر في كل مباراة يلعبها بشكل منفصل سواء علي المستوي المحلي او القاري.

 

وفاز الأهلي علي كانو سبورت برباعية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالاسكندرية في اياب دور ال٣٢ من بطولة دوري ابطال افريقيا، وفاز الفريق الأحمر ذهابا بثنائية ليصعد الاهلي لدور المجموعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر : راض عن تطور أداء اللاعبين سواء الدفاعي أو الهجومي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا