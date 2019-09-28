شكرا لقرائتكم فايلر : راض عن تطور أداء اللاعبين سواء الدفاعي أو الهجومي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن فريقه استحق الفوز والتأهل في مباراتي الذهاب والإياب بدورى الأبطال أمام كانو سبورت، مبديا سعادته بمستوي لاعبيه في مباراة اليوم.

وقال فايلر : "راض عن تطور أداء اللاعبين سواء علي المستوي الدفاعي أوالهجومي..لازلت في مرحلة استكشاف اللاعبين والهدف من التدوير هو الوقوف علي مستوي لاعبي الفريق" .

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وأبدي فايلر رضاه علي مستوي اليو ديانج في مشاركته الرسمية الأولي ، مؤكدا أنه مثله مثل باقي اللاعبين هدفه دخول تشكيلة الفريق الأساسية مضيفا انه يفكر في كل مباراة يلعبها بشكل منفصل سواء علي المستوي المحلي او القاري.

وفاز الأهلي علي كانو سبورت برباعية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالاسكندرية في اياب دور ال٣٢ من بطولة دوري ابطال افريقيا، وفاز الفريق الأحمر ذهابا بثنائية ليصعد الاهلي لدور المجموعات.