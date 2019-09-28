شكرا لقرائتكم حسين الشحات: الأهلي الأفضل واستحق الفوز في مباراتي الذهاب والعودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين الشحات لاعب الأهلي أن فريقه إستحق الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، موضحاً أن الاهلي كان الأفضل والأجدر بالفوز في مباراتي الذهاب والعودة.

وحقق الاهلي فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن بطل مصر كان قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا الإستوائية بثنائية نظيفة.

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وبذلك يتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في رحلة إستعادة اللقب الافريقي الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013 ، وسجل رباعية الاهلي ،ديانج وحسين الشحات وأجاي وصلاح محسن.

وأوضح الشحات في تصريحات لقناة "إون سبورت" عقب اللقاء: قدمنا عرضاًُ جيداً امام بطل غينيا الأستوائية في برج العرب ..لاشك أن الفوز خارج الديار جعلنا نخوض لقاء العودة بدون ضغوط وبأريحية شديدة وهو ما جعلنا نفوز في لقاء العودة بنتجية كبيرة ومن خلال تقديم عرض قوي .

وأكد الشحات أن الجميع في الفريق عازم على إستعادة لقب أفريقيا ، موجهاً تقديره وتحيته لجمهور الفريق الذى يحرص على دعم اللاعبين دائماً .