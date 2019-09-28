شكرا لقرائتكم ناصر عباس : ركله جزاء غير محتسبه للاهلي في لقاءه مع كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي *كانو سبورت

المسابقه : اياب دور ال32 بدوري ابطال افريقيا

استاد : برج العرب

نتيجة المباراة : اربعه مقابل لاشئ لصالح الاهلي

حكم ساحة : جوشوا بوندو

المساعد الأول : ميشاك ميدوبي

المساعد الثاني : تشيبو موكاني

الحكم الرابع : سولومون أبيبي

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : جوشوا بوندو

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القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : لم ينجح الحكم في اول اختبار له في الدقيقه 5 من الشوط الاول عندما دخل لاعب الاهلي حسين الشحات داخل منطقه جزاء فريق كانو سبورت ويقوم المدافع بارتكاب مخالفه العرقله الواضحه ضد الشحات وركله جزاء واضحه وضوح الشمس لصالح الاهلي الحكم قريب من الحاله ويبعد تقريب 4 متر ويشير باستمرار اللعب وقرار خاطئ للحكم نتيجه التقدير الغير صحيح .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم لاعب كانو سبورت ماريانو انجونجا في الدقيقه 65 نتيجه اللعب بتهور ، وتغاضي عن انذار لاعب الاهلي احمد الشيخ في الدقيقه 36 للعب بتهور ، ولاعب كانو سبورت جيرالدو نتيجه التهور ، وفي نهايه الشوط الاول اشهر الحكم البطاقه الصفراء ثم الحمراء لاحد افراد جهاز النادي الاهلي للاعتراض .

تقيم عنصر اتاحه الفرصه : تطبيق جيد لعنصر اتاحه الفرصه في الدقيقه 23 واعطاء افضليه اللعب للفريق الذي ارتكب ضده الخطأ .

اللياقه البدنيه والتحرك والتمركز : لياقه بدنيه جيده علي مدار شوطي اللقاء ، ولكن لديه بعض القصور في كيفيه التحرك والتمركز خاصه علي حدود مناطق الجزاء ، وظهر ذلك في الدقائق 4 ، 13 ، 35 ، 79 ، 82 ويجب ان يطور من اداءه في قراءه اللعب وعدم الدخول في مسار اللعب .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 15 ، 40 بتقدير صحيح ، وتعاون مع الحكم في احتساب مخالفه لمسه يد علي لاعب الاهلي اجاي وقرار صحيح. وفي الدقيقه 26 ، 34 ، 42 يشير علي لاعبي الاهلي بالتسلل وقرار خاطئ نتيجه التمركز الغير صحيح وعدم الربط بين لحظه اللعب وموقف التسلل .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 27 ، 61 ، 62 ، 69 ، بتقدير صحيح ، وسمح باستمرار اللعب في الهدف الثالث للاعب الاهلي حسين الشحات وقرار ممتاز من الحكم المساعد نتيجه الليقظه والتركيز والتمركز الصحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم خارج الملعب بشكل جيد طبقا للقانون .