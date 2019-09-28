شكرا لقرائتكم تغيير موعد الاجتماع الفني للمبارة المصري وماليندي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الغاني مونكايلا آدم مراقب مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدا الأحد ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية ببرج العرب تأجيل الاجتماع الفني للمباراة والذي كان من المقرر إقامته اليوم ،السبت، إلى العاشرة صباح غداً بأحد فنادق برج العرب.

يأتي هذا القرار بعد تأخر وصول بعثة ماليندي حيث ستصل إلى مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من فجر غدا الاحد لتتوجه على الفور إلى برج العرب.

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كان مسئولو المصري قد حددوا مبلغ 25 جنيه سعر تذكرة الدرجة الموحدة و البالغ عددها 4400 تذكرة إلى جانب 50 جنيه سعر تذكرة المقصورة الأمامية والبالغ عددها 300 تذكرة.