شكرا لقرائتكم تغيير موعد الاجتماع الفني للمبارة المصري وماليندي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي هذا القرار بعد تأخر وصول بعثة ماليندي حيث ستصل إلى مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من فجر غدا الاحد لتتوجه على الفور إلى برج العرب.
كان مسئولو المصري قد حددوا مبلغ 25 جنيه سعر تذكرة الدرجة الموحدة و البالغ عددها 4400 تذكرة إلى جانب 50 جنيه سعر تذكرة المقصورة الأمامية والبالغ عددها 300 تذكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تغيير موعد الاجتماع الفني للمبارة المصري وماليندي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.