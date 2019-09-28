شكرا لقرائتكم هاني رمزي نجم منتخب مصر يحتفل بزفافة وسط نجوم الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل هانى رمزى المدرب العام للمنتخب الوطنى السابق بحفل زفافه بإحدى فنادق القاهرة وسط لفيف من زملائه السابقين . وقد دعا رمزى زملائه لحضور حفل الزفاف وسط سعادة غامرة من الجميع حيث حضر فكرى صالح مدرب حراس المنتخب الوطنى الأسبق ووادى دجلة الحالى وطارق السيد نجم الزمالك الأسبق . يذكر ان هانى رمزى عمل كمدرب عام للمنتخب الوطنى ، بالإضافة لقيادته للعديد من أندية الدورى مثل الإتحاد السكندرى وإنبى .

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