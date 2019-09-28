شكرا لقرائتكم وليد العطار يتفاوض مع الاتحاد السنغالى لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مع مسئولى الاتحاد السنغالى، من أجل التدخل لحل الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون فوت، بشكل ودى، لإقامة المباراة بين الفريقين غدًا الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووعد مسئولو الاتحاد السنغالى وليد العطار بالحديث خلال الوقت الجارى مع مسئولى نادى جينيراسيون فوت، لمحاولة حل الأزمة بصورة ودية، بعدما تواجدت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، مساء اليوم، أمام ملعب بتروسبورت، طالبين الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، التى كان محدد لها فى الثامنة مساء اليوم السبت، قبل أن يغادروا من أمام بوابات ستاد بتروسبورت بعد رفض التفاوض مع وفد الأبيض، لحل الأمر وديًا.

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وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.