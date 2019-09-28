شكرا لقرائتكم الجبلاية تطالب أندية القسمين الثانى والثالث بتوفيق أوضاعهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان اتحاد الكرة السابق قرر استبعاد 11 ناديا من الجمعية العمومية الأخيرة، وهى غزل دمياط ومركز شباب النخيلة ونادى جينيس وغزل المحلة ومركز شباب محلة حسين ونادى غزل كفر الدوار ومركز شباب كفر بولين ومركز شباب القيس ونادي غزل شبين الكوم ومركز شباب أبو حماد ومركز شباب الروضانية.
وجاء ذلك بعد خطاب اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة بشأن عدم صحة عدد الأندية التى لها حق التصويت وفقا لحسابات الجبلاية وهم 233 ناديا، وتأكيد اللجنة أحقية 221 فقط فى التصويت.
وهددت اللجنة الخماسية باستبعاد الأندية الـ11 من مسابقات المظاليم حال عدم توفيق أوضاعها قبل انطلاق المسابقات، علما بأن دورى القسم الثانى سيبدأ 20 أكتوبر المقبل بينما ينطلق دورى القسم الثالث يوم 12 من نفس الشهر.
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