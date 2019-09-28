شكرا لقرائتكم ديانج: اللعب في الدوري المصري يحتاج حمل بدني وفني عالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر المالى اليو ديانج لاعب وسط الأهلى عن سعادته بعد المشاركة أساسيا في مباراة فريقه ضد كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، وتسجيل هدف التقدم لفريقه فى أول مشاركة له مع الفريق الأحمر هذا الموسم .

قال المالى اليو ديانج خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " إنه يتمنى الفوز مع الأهلي في جميع المباريات القادمة وحصد البطولات المحلية والأفريقية مع الفريق الأحمر هذا الموسم لذلك لابد من بذل أقصى مجهود لدى اللاعبين .

أشار ديانج إلى أن اللعب فى الدورى المصرى يحتاج الى حمل بدنى وفنى عالى خلال التدريبات والمنافسة قوية بين لاعبى الفريق للتواجد بالتشكيل الاساسى خلال المرحلة المقبلة .

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وحقق الاهلي فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن بطل مصر كان قد فاز في لقاء الذهاب بغينيا الإستوائية بثنائية نظيفة.

وبذلك يتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في رحلة إستعادة اللقب الافريقي الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013 ، وسجل رباعية الاهلي ،ديانج وحسين الشحات وأجاي وصلاح محسن.