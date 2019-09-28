شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تغرم بيتروس والبليهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم السبت، غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على البرازيلي بيتروس، لاعب النصر، لتغيبه عن اللقاء والمؤتمر الإعلامي بعد نهاية مباراة فريقه أمام الشباب.

وألزمت عبدالرحمن الحلافي، مدير فريق نادي النصر، بدفع 20 ألف ريال أيضا، لنزوله إلى مضمار الجري بعد نهاية الشوط الأول من مباراة النصر والشباب.

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وعاقبت اللجنة أيضا نادي الشباب بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لتأخر نزول لاعبي الفريق إلى أرض الملعب لمدة دقيقة مما أدى إلى تأخر بداية المباراة لمدة دقيقة وخمسة عشر ثانية.

وقررت اللجنة إلزام الهلال بدفع 10 آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى الملعب في بداية الشوط الثاني من مباراة الرائد، فيما تمت معاقبة علي البليهي لاعب الهلال بسبب تواجده في غرفة الملابس واسمه غير مسجل في كشف مباراة الفريق السابقة أمام الفيحاء.

وشهدت مباراة الاتفاق والأهلي السابقة عددا من الحالات، بداية من تغريم عبدالعزيز النهدي مدير المركز الأعلامي لأهلي جدة 20 ألف ريال لتواجده في غرفة الملابس، وإلزام أحمد بامعوضه المشرف العام للأهلي بدفع 20 ألف ريال لقيامه بالخروج من المدخل المخصص للاعبين إلى مضمار الجري، فيما تم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على عبدالله باخشوين المشرف العام على فريق الاتفاق لتوجهه إلى غرف تبديل الملابس عبر مضمار الجري والعودة إلى منصبة كبار الشخصيات عبر المضمار.