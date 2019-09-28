الأهلي يسحق كانو سبورت برباعية ويتأهل لدور المجموعات الإفريقي

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا كبيرا أمام كانو سبورت الغيني، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب في غينيا، بهدفين نظيفين، لتصبح نتيجة المباراتين 6-0، ليتأهل المارد الأحمر إلى مرحلة المجموعات.

وسجل المالي أليو ديانج هدف الأهلي الأول في الدقيقة 8، متابعة رائعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

Advertisements

وأضاف جونيور أجايي يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 48، ثم أحرز حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 54.

واختتم صلاح محسن أهداف اللقاء، مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وسيطر الأهلي بشكل كامل على مجريات المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة.

شاهد أهداف المباراة